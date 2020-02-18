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Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"

İHA

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, darbeler döneminin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kapandığını söyledi.

Bilgili: "Darbeler dönemi 15 Temmuz'da kapandı"

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, darbeler döneminin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kapandığını söyledi.
Başkan Bilgili, son günlerde dillendirilen darbe söylemleriyle ilgili gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgili, bu ülkenin darbeler döneminin, vatanseverlerin sokaklara dökülmesi ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru hamleleriyle kapandığını vurguladı.
Kozan’da AK Parti teşkilatının her bir ferdinin Türkiye'nin geleceği için fedakarca hizmet için sahada yer aldığını, kaydeden Bilgili, şöyle devam etti:
"Türkiye uzun yıllardır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hem uluslararası arenada hem de ülkemiz içinde terör örgütleri ile ciddi bir mücadele vermekte bu mücadelede başarılı sonuçlar almaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın terörle mücadeleyle kararlı tavrı ile terörle mücadelede Türkiye tarihi bir destan yazmakta bu destan dış güçleri rahatsız etmekte. Gezi olaylarını denediler tutmadı, 15 Temmuz hain darbe girişimini denediler olmadı. Sınırlarımızda terör devleti kurmayı denediler yine tutmadı. Biz bu yola çıkarken artık eski Türkiye olmayacak demiştik. Eski Türkiyeyi bulamayanlar, sınırlarımıza devletler kuramadıkları için haince ülkemizi, Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadırlar. Şu bir kez daha bilinmeli ki Türkiye onlarca şehit kanı ile sulanmış bu toprakları hiçbir haine yar etmeyecektir."
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların ülkenin birlik ve bütünlüğü için vermiş olduğu bu kutlu mücadelenin tarih sayfalarına altın harflerle yazılacağını ifade eden Yusuf Bilgili, "Türkiye'nin yok olması için her hainlikten kaçınmayan terör örgütleri ve yandaşları da tarihin tozlu raflarına hainlikleri ile yer alacaktır. Biz Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, dünyanın 5’ten büyük olduğunu tüm dünyaya anlattık. Bıkmadan usanmadan anlatmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın konu Türkiye'nin birlik bütünlüğü ve bu bütünlüğe kast edilmek olduğunu nasıl tek yürek olduğunu gerekirse bir daha dünyaya çekinmeden anlatırız” dedi.

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