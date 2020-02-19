Yolcu otobüsündeki bereden 1 kilo esrar çıktı

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ADANA'da yolcu otobüsünde yapılan aramada boş koltuk üzerinde bulunan berenin içinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada boş koltuk üzerine konulan bere içerinde 2 paket halinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Yapılan incelemede berenin Alehattin Ç. (35) ve Selahattin D.'ye (36) ait olduğu anlaşıldı. Emniyete götürülen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

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