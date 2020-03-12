

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde öğretmenlik yaptığı ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu İ.H.G., W.K. ile H.H.'nin Adana'da yaşadığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalar sonucu, dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı polis araçlarının baskın noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

Özel harekat polislerinin binaya girmesi

Özel harekat polislerinin "Aç kapıyı" bağırması

Özel harekat polislerinin evini kapısını kırıp, içeriye girmesi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Sokaktaki zırhlı polis aracı

Gözaltına alınan şüphelinin evden çıkartılıp, arabaya bindirilmesi

Şüphelinin işyerine girilmesi

İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2020-03-12 07:48:35



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