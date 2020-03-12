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DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI

DHA

DHA YURT - ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 3 GÖZALTI


ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde öğretmenlik yaptığı ve silahlı faaliyetlere katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu İ.H.G., W.K. ile H.H.'nin Adana'da yaşadığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalar sonucu, dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Zırhlı polis araçlarının baskın noktasına gidişi
Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi
Özel harekat polislerinin binaya girmesi
Özel harekat polislerinin "Aç kapıyı" bağırması
Özel harekat polislerinin evini kapısını kırıp, içeriye girmesi
Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri
Sokaktaki zırhlı polis aracı
Gözaltına alınan şüphelinin evden çıkartılıp, arabaya bindirilmesi
Şüphelinin işyerine girilmesi
İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2020-03-12 07:48:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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