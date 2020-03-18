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Şehit annelerinin acısı dinmiyor 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde çocuklarının kabirlerini ziyaret eden anneler, her şehit haberinde aynı acıyı yaşadıklarını, yüreklerinin kavrulduğunu söyledi Bir şehit eşinin de eşinin mezarına "Seni seviyorum" yazısı bıraktığı görüldü

İHA

Şehit annelerinin acısı dinmiyor 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde çocuklarının kabirlerini ziyaret eden anneler, her şehit haberinde aynı acıyı yaşadıklarını, yüreklerinin kavrulduğunu söyledi Bir şehit eşinin de eşinin mezarına "Seni seviyorum" yazısı bıraktığı görüldü

Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehit evlatlarının kabirlerini ziyaret eden anneler, her şehit haberinde aynı acıyı yaşadıklarını, yüreklerinin kavrulduğunu söyledi.
Korona virüs önlemleri nedeniyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü etkinlikleri Adana'da da sade bir törenle yapıldı. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve birkaç komutan katıldı. Asri Mezarlık'taki şehitliğe önceki yıllara göre şehit yakınlarının katılımı da az oldu. Şehitliğe gelen anneler, çocuklarının mezarı başında dua etti. Çocuklarının mezarını da temizleyen anneler, bir süre çocuklarının mezar taşındaki fotoğraflarına baktı.
Şehit Fatih Yeniay'ın (24) annesi Fatma Yeniay da eşi Zeki Yeniay ile birlikte oğlunun mezarına geldi. Anne Yeniay, 18 Şubat 2016 tarihinde terhisine 2 ay kala DiyarbakırLice karayolunda PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan oğlunu hiç unutmadığını, acısının hala yüreğini yaktığını belirterek, "Aynı duygu, aynı özlemle Fatihimizi ziyarete geldik. 2016 yılında şehit oldu, tam 4 yıl geçti. Onsuz 4 yıl çok zor geçti, özlüyoruz. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Her şehit haberi geldiğinde aynı duyguları yaşıyoruz, ciğerimiz yanıyor. Çok zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin ama şehitlik mertebesi de güzel gurur duyuyoruz" dedi.
10 Temmuz 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in (25) annesi Fedai Yelmen de bugün de oğlunun kabrini ziyaret etti. Oğlunun fotoğrafına bakıp dua eden anne Yelmen, "Oğlum şehit olalı 4 yıl oldu. Onsuz çok zor geçiyor, evlat kaybetmesi her şeyden zordur. Çaresizlik çok kötü, bizim artık dünyamız yıkılmış, diyecek bir şey yok. Yeni şehit haberleri geliyor ama zaten biz günlük o acıyı yaşıyoruz" diye konuştu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in geride bıraktığı eşi Gülcan Demiryürek'in ise eşinin mezarına özlemini dile getiren "Seni seviyorum" yazısı bıraktığı görüldü.

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