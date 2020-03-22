Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma

İHA

Adana'da korona virüs teşhisi konulan 2 kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Asılsız korona haberi yayanlara soruşturma

Adana'da korona virüs teşhisi konulan 2 kişinin hastaneden kaçtığı yönündeki haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında korona virüs teşhisi konulan Şaban Kara ile Şehnaz Kara isimli iki hastanın Adana Devlet Hastanesinden kaçtığı yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada hastanelerimize kayıtlı korona virüs pozitif tanısı konan bu isimlerde hastalara rastlanılmamış olup asılsız haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, ...
Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da pazar yerinde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, ...
(Görüntülü) Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis ...
Polis sokaktaki yaşlıları uyardı
YEREL HABERLER Polis sokaktaki yaşlıları uyardı
Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)
YEREL HABERLER Adana'da 65 yasağına uymayanlara polis uyarısı (2)
Polis lokantalardaki masa ve sandalyeleri kaldırdı Korona virüs nedeniyle lokantalara müşteri yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis lokantaları denetleyerek, masa ve sandalyeleri kaldırdı
YEREL HABERLER Polis lokantalardaki masa ve sandalyeleri ...
Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere emanet" Adana Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Gülay Morgül, çalışan bazı ailelerin çocuklarını dede ve ninelerine ya da denetimi olmayan yerlere bırakmak zorunda kaldıklarını belirterek, fırsatçılara izin verilmesinin daha büyük sorunlara neden olacağını ifade etti
YEREL HABERLER Morgül: "Çocuklar risk grubundaki dede ve ninelere ...
(Görüntülü) Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalım
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık ...
Kozan Barajı Gölü'ne 200 çift martı bırakıldı Bölgeye alışmaya çalışan martılar görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Kozan Barajı Gölü'ne 200 çift martı bırakıldı Bölgeye ...
(Görüntülü) Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 ...
(Görüntülü) Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak ...
Yüreğir Belediyesi virüse karşı teyakkuzda Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi virüse karşı teyakkuzda Tarım ...
(Görüntülü) Yasağı delen yaşlılara polis uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağı delen yaşlılara polis uyarısı
Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 662 bin lira değerinde kaçak saat ele ...
Yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı
YEREL HABERLER Yasağa uymayan yaşlılara polis uyarısı
Yumurtalık'ta tekne turları yasaklandı
YEREL HABERLER Yumurtalık'ta tekne turları yasaklandı
Polis yaşlıları parkta uyarıp evine gönderdi Adana'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan ancak parklarda toplanan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı, bazıları kaldıkları otele götürüldü
YEREL HABERLER Polis yaşlıları parkta uyarıp evine gönderdi Adana'da ...
Acenteler ek düzenleme bekliyor TÜRSAB Adana BTK Başkanı Şirin: "Acentelere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verilmeli"
YEREL HABERLER Acenteler ek düzenleme bekliyor TÜRSAB Adana BTK ...
Adana'da uyuşturucu operasyonu Operasyonda 1 kilo 555 gram bonzai, 977 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu Operasyonda 1 kilo 555 ...
Kaçak kol saati operasyonu Adana'da piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak kol saati operasyonu Adana'da piyasa değeri 662 ...
Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya delikanlılık yapmayalım” Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gece yapılan dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışmalarına katıldı, denetleme yaptı Karalar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve park imkanı sağladıklarını açıkladı
YEREL HABERLER Karalar'dan Adanalılara uyarı: "Korona'ya ...
(Görüntülü) Koronavirüs endişesi evcil hayvan otellerini doldurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs endişesi evcil hayvan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X