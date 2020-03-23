Adana´da 128 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 128 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi´nde gümrük kaçağı tütün bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 29006 sokaktaki adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 30 bin lira olan kolilerde 128 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis, olayla ilgili H.H. ve A.E.S.´yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-03-23 12:09:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.