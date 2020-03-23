Ceyhan’da yaşlıların ihtiyaçları karşılanacak

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel ihtiyaçları karşılanacak.

Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz’ın düzenlediği toplantıda 65 yaş ve üstü ile bağışıklık sistemi düşük olan vatandaşlara yönelik tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşülerek karara bağlandı.

Ceyhan ilçesinde ilk tespitlere göre 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi bin 573 vatandaş bulunuyor.

Kaymakamlık tarafından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü personelinden oluşturulan 17 ekiple, salgından en çok etkilenen yaş grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da yalnız yaşayan, bakacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık ve temel ihtiyaçları karşılanacak.

Toplantıda, diğer vatandaşların da zorunlu olmadıkça, kendilerinin, ailelerinin ve çevresindekilerin iyiliği için, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmamaları ve kamuya açık alanlarda dolaşmamaları yönünde bilgilendirilmelerine karar verildi.

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