İz takip köpeği Kahraman 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu 15 yaşındaki zihinsel engelli kız jandarmanın özverili çalışması sonucu bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri 15 yaşındaki zihinsel engelli F.D. için seferber oldu. Ekipler iz takip köpeği Kahraman’la birlikte 9 saat süren arama kurtarma çalışmasında zihinsel engelli kıza ulaştı.



Adana’nın Kozan ilçesine bağlı kırsalda bulunan Kıbrıslar Mahallesi'nde dün akrabasına gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 15 yaşında zihinsel engelli F.D. için jandarma ekipleri iz takip köpeği Kahraman ile birlikte arama kurtarma çalışması başlattı. Evde bulunan F.D.’nin eşyalarını iz takip köpeği Kahraman'a koklatan jandarma timleri arama kurtarma çalışması başlattı. Özel eğitimli köpek hassas burnu ile jandarma ekiplerini F.D.’ye ulaştırdı. Mahalleden 5 kilometre uzakta bulunan F.D. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Zihinsel engelli kızlarına kavuşan aile jandarma ekiplerine teşekkür ederek dualar etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.