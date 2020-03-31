Tartıştığı kadın tarafından bıçaklandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Celil K., evde tartıştığı arkadaşı Tülay D. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ'deki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Tülay D. ve Celil K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tülay D., mutfaktan aldığı bıçakla Celil K.'yı göğsünden yaraladı. Yaralı halde evden kaçan Celil K., birkaç yüz metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi'nin önüne gidip, buradaki güvenlik görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Celil K., tedaviye alındı. Celil K.'nin sağlık durumum iyi olduğu belirtilirken, Tülay D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2020-03-31 06:45:13



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