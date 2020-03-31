Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-31 11:09:05



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