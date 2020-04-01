Evinin bahçesine otomobil düşen ev sahibi: Korkudan köpeğimin rengi değişti



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan köpeğimin rengi değişti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.

Kaza, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Z. (45) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilde sürücü Çetin Z. ile beraberinde bulunan Halide Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seyhan Devleti Hastanesi'ne götürüldü.

KÖPEĞİN KORKUDAN RENGİ DEĞİŞTİ

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından konuşan ev sahibi Ahmet Dönmez (33), "Bu yolda sürekli kaza oluyor. Bundan üç ay önce benzer bir kaza oldu. Olaydan kısa süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-04-01 14:39:16



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