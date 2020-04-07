Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı Adana'da "Evde kal" çağrısına uyan Mehmet Korkut ve eşi Kadriye Korkut, eve çağırdıkları polis ekiplerine bin 500 lira parayı teslim edip "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde "Evde kal" çağrısına uyan bir çift, polisi eve çağırıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bin 500 TL bağışta bulundu.

Karacaoğlan Mahallesi, Torun Sokak'ta oturan Mehmet Korkut ve eşi Kadriye Korkut, herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan ve toplum sağlığı için tüm kurallara uyan Mehmet Korkut, eşi Kadriye Korkut ile birlikte 155 Polis hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunmak istediğini söyledi.

Korkut, eve gelen polis ekiplerine bin 500 TL bağış yapılmasını isteyerek parayı teslim etti. Vatandaşın bağışını bankaya yatıran polisler, banka dekontunu da hayırsever vatandaşa teslim etti.

Hayırsever vatandaş Mehmet Korkut ve eşi devlete dualar etti.

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