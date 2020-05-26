Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait" Adana'a cemaatle namaz kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait" Adana'a cemaatle namaz kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda belirlendi

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların desteğiyle salgının Adana'daki yayılma hızını düşürdüklerini, yine onların desteğiyle bu virüsten tamamen kurtulacaklarını söyledi.

Vali Demirtaş: "Başarı hepimize ait" Adana'a cemaatle namaz kılınacak camilerle ilgili yapılacak çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda belirlendi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların desteğiyle salgının Adana'daki yayılma hızını düşürdüklerini, yine onların desteğiyle bu virüsten tamamen kurtulacaklarını söyledi.
Adana'da 16 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ile cuma namazlarının kılınmasına ara verilmesinin ardından 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cami ve mescitlerde belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği kararının alınmasıyla il genelinde yapılması gereken çalışmalar belirlendi.
Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile il müdürlerinin katıldığı toplantıda 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camiler ve alanlar belirlenip konuyla ilgili Adana genelinde yapılması gereken hazırlıklar ve çalışmalar tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Uyulması gereken kurallar
Vali Yardımcısı Zafer Öz, toplantıda gerçekleştirdiği sunumda; cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağını, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağını; sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarı/bilgilendirmelerin kolluk görevlileri ve müftülükler tarafından yapılacağını söyledi.
Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin her gün temizleneceği; cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağı, kapı ve camların açık tutularak caminin sürekli havalandırılmasının sağlanacağını belirten Öz; camilerde ortak kullanım alanlarını asgari düzeyde tutulması için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulacağını, abdest gibi ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmelerin/uyarıların müftülüklerce yapılacağını; camilerde bireysel veya cemaatle namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanmasının zorunlu olduğunu, cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin sağlanacağını veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatin kullanıma sunulacağını; cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanacağı ve cemaatin fiziksel temastan kaçınması ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanacağını belirterek katılımcılara yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Cami ve alanlar duyurulacak
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise pandemi sürecinde ilk günden beri alınması gereken tüm tedbirleri titizlikle belirleyip uyguladıklarını ve Adana’da elde edilen başarılı tablonun da yapılan bu çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Biliyorsunuz ki virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Ancak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınacak. Toplantımızda bu kararla ilgili ilimizde yaptığımız çalışmaları ve yapacağımız tüm faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde ele aldık” dedi.
İl genelinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınacağı camiler ve alanların kaymakamlıkların internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile muhtarlar ve ilçe müftülükleri aracılığıyla duyurulacağını belirten Vali Demirtaş şunları kaydetti:
"Bu konuda herhangi bir aksaklığa yer verilmeyeceğine ve herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Adanalı hemşehrilerimizden de bu konuda titiz davranmalarını ve rehavete kapılmadan salgına karşı belirlenen tüm kurallara riayet etmeyi sürdürmelerini istiyoruz. Elde ettiğimiz başarı hepimize ait. Vatandaşlarımızın desteğiyle salgının ilimizdeki yayılma hızını düşürdük. Yine onların desteğiyle inşallah bu virüsten tamamen kurtulacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi
YEREL HABERLER Ceyhan'da rüzgar buğdaya zarar verdi
Kocaispir: "Yüreğir'de yol sorunu kalmayacak"
YEREL HABERLER Kocaispir: "Yüreğir'de yol sorunu kalmayacak"
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı: Narenciyede yüzde 80´in üzerinde kayıp var
YEREL HABERLER Adana Çiftçiler Birliği Başkanı: Narenciyede yüzde ...
Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el kondu
YEREL HABERLER Katar'a kargoyla gönderilen uyuşturuculara el kondu
Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkıyatı Adana'da kargoyla nargile kutusu içinde Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkıyatı Adana'da ...
Doğru: "Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp var" Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Sigortalı alanlarda sıcak ve poyrazı kapsam dışı bırakan TARSİM ile görüşme yaptık, konu inceleniyor"
YEREL HABERLER Doğru: "Narenciyede yüzde 80’in üzerinde kayıp ...
Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden ...
Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden oldu
YEREL HABERLER Anne kedi ve 6 yavrusunun öldürülmesi tepkilere neden ...
Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu Üreticiler, narenciyede yüzde 80 - 90’a varacak ürün kaybı olacağını belirterek, Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini istedi
YEREL HABERLER Narenciyeyi sıcak ve poyraz vurdu Üreticiler, ...
Tarım işçileri, bayram ve kısıtlamada da üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Tarım işçileri, bayram ve kısıtlamada da üretmeye ...
Polis denetimde helikopterden anonsla bayram kutladı
YEREL HABERLER Polis denetimde helikopterden anonsla bayram kutladı
Tufanbeyli’de kar eşsiz manzara oluşturdu
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de kar eşsiz manzara oluşturdu
Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu İki evin bahçesinde bulunan çam ve dut ağacı devrilme tehlikesi yaşarken vatandaşların belediyeye ihbarı ile facianın önüne geçildi.
YEREL HABERLER Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden ...
'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim Adana'da havadan yapılan denetimde vatandaşların bayramı kutlandı, sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli ...
Polis aracına çarpan uyuşturucu tacirleri kaçamadı Adana'da "dur" ihtarına uymayıp polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen 3 zanlıdan 2'si yakalanırken bu anlar saniye saniye görüntülendi Çarpmanın etkisiyle 2 polis hafif şekilde yaralanırken, zanlıların aracından kubar esrar çıktı
YEREL HABERLER Polis aracına çarpan uyuşturucu tacirleri ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu
Kozan'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Kozan'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Ceyhan'da bayram coşkusu sokaklara taşındı
YEREL HABERLER Ceyhan'da bayram coşkusu sokaklara taşındı
Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Tufanbeyli'de "Balkona veya pencereye çık kitabını al" projesi
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de "Balkona veya pencereye çık kitabını ...
Polisten bayramda evde kalan Adanalılara palyaçolu ve müzikli eğlence
YEREL HABERLER Polisten bayramda evde kalan Adanalılara palyaçolu ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X