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Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı Bir yakını tarafından sokağa atılan yaşlı kadın hayvana bile böyle bir muamele yapılmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu

İHA

Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı Bir yakını tarafından sokağa atılan yaşlı kadın hayvana bile böyle bir muamele yapılmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu

Adana'da kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan 75 yaşındaki 7 çocuklu kadın, hastaneden çıktığı gün bir yakını tarafından sokağa atıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi. Aynı zamanda kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. 7 çocuk annesi kadın bir yakını tarafından eşyalarıyla birlikte Gülpınar Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıldı.
Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartım da başka bir çocuğumda" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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