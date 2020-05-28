Ceyhan’ın camileri cuma namazına hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan’ın camileri cuma namazına hazırlandı

İHA

Ceyhan’ın camileri cuma namazına hazırlandı

Ceyhan Belediyesi 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak olan camilerde ve toplu ibadet için belirlenen alanlarda bakım onarım ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Cuma namazı için hazırlanan camilerin dezenfekte edildiğini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, sadece kent merkezinde değil köylerde de aynı çalışmanın yapıldığını dile getirdi.
12’si ilçe merkezinde olmak üzere 105 caminin ibadete açıldığını ileten Başkan Erdem, "İlçe merkezimizde Buğday Cami, Büyük Atatürk Parkı, Büyük Mangıt Cami, Ceyhan Stadyumu, Çifteminareli Cami, Fahrettinpaşa Cami, Hatice Bilici Cami (Otogar Avlusu), Hasanağa Camii, Namık Kemal Mahallesi Pazar Yeri (Cumartesi Pazarı), Muradiye Cami, Ulus Cami, İstiklal Mahallesi Pazar Yeri (Perşembe Pazarı) 29 Mayıs’ta Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Biz ilçe merkezimizdeki ve çevre mahallerimizdeki camilerimizde bakım, onarım, ot biçme ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz. Cuma namazında vatandaşlarımızın ibadetleri için hazır olacak. Ülkemizin tamamında olduğu gibi ilçemizde de normalleşme sürecine girdik. Ancak uzmanların da açıkladığı gibi salgın riski ortadan kalkmış değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın kişisel önlemlerini ihmal etmemesi büyük önem arz ediyor. Camilerimizde ibadet edecek vatandaşlarımız camilerimize gelirken kişisel seccadelerini getirmeleri ve maske takmaları gerekiyor. Bu zorlu süreci el birliği ile atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar 919 cami bahçesi, 14 stadyum, 11 saha, 17 yeşil alan, 10 park, 25 pazar yerinin yanı sıra Merkez Park ve TÜYAP Fuar Alanı’nda cuma namazı kılınacak Vali Mahmut Demirtaş, camilerde ibadet ederken tüm vatandaşların; kendilerinin, sevdiklerinin ve etrafındaki insanların sağlığını tehlikeye atmamaları gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Adana'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar 919 ...
Türkiye'nin en büyük ikinci camisi, cuma namazına hazır
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük ikinci camisi, cuma namazına ...
Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı Adana'da iki gelini ve iki oğlu tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı, ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü Yaşlı kadın gelini ve çocuklarının kendini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı Adana'da ...
Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu
YEREL HABERLER Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu
Çukurova’da camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çukurova’da camiler dezenfekte edildi
Tufanbeyli’de cuma namazı hazırlıkları
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de cuma namazı hazırlıkları
AK Parti'li Doğru: "Bölgede büyük bir afet yaşandı" Milletvekili Abdullah Doğru, aşırı sıcak ve poyraz sonrası mahsullerinde hasar oluşan hububat ve narenciye üreticileriyle bir araya geldi Doğru, Meletmez Göleti suyunun toprakla buluşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti
YEREL HABERLER AK Parti'li Doğru: "Bölgede büyük bir afet ...
Aktaş'tan sosyal mesafeli denetleme
YEREL HABERLER Aktaş'tan sosyal mesafeli denetleme
Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı Bir yakını tarafından sokağa atılan yaşlı kadın hayvana bile böyle bir muamele yapılmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa ...
Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını çalan gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı Adana'da ...
Adana'da 2 midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da 2 midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi ...
Kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde çaldılar Adana’da 2 kişi kasaptan çaldıkları etleri bir otomobile koyup kaçtı
YEREL HABERLER Kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde ...
Kozan’da anız yangını
YEREL HABERLER Kozan’da anız yangını
Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 ...
Motosikletten düşen sürücü sinyalizasyon direğine çarpıp öldü
YEREL HABERLER Motosikletten düşen sürücü sinyalizasyon direğine ...
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan magandalar polise yakalandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan magandalar ...
Adana'da narenciyeyi aşırı sıcaklar ve poyraz vurdu
YEREL HABERLER Adana'da narenciyeyi aşırı sıcaklar ve poyraz vurdu
Adanalıların sinek tepkisi
YEREL HABERLER Adanalıların sinek tepkisi
Eşini döverken engel olan babası ve ağabeyini bıçakladı
YEREL HABERLER Eşini döverken engel olan babası ve ağabeyini ...
Seyhan’daki 54 cami ibadete hazır Temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemesi tamamlandı Camilerde sosyal mesafeye uyularak ibadet yapılabilecek
YEREL HABERLER Seyhan’daki 54 cami ibadete hazır Temizlik, ...
Adana'da bayramda uyuşturucu operasyonları: 70 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da bayramda uyuşturucu operasyonları: 70 ...
AK Parti'li Doğru: "Üreticilerimize desteğimiz artarak devam edecek"
YEREL HABERLER AK Parti'li Doğru: "Üreticilerimize desteğimiz ...
Şehidin mezarındaki yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi
YEREL HABERLER Şehidin mezarındaki yıpranan bayrağı yenisiyle ...
Ramazan Bayramı'nda uyuşturucuyla mücadele Adana'da yapılan operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı'nda uyuşturucuyla mücadele Adana'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X