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Otostop yaptıkları aracı gasp ettiler Adana'da otostop yaparak otomobil gasp ettikleri ileri sürülen iki zanlı, polisten kaçarken yakalandı Şahıslar, gasp ettikleri otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar

İHA

Adana'da otostop yaptıkları otomobili gasp eden iki zanlı, polisten kaçarken kaza yapınca kıskıvrak yakalandılar.

Otostop yaptıkları aracı gasp ettiler Adana'da otostop yaparak otomobil gasp ettikleri ileri sürülen iki zanlı, polisten kaçarken yakalandı Şahıslar, gasp ettikleri otomobille polisten kaçarken kaza yaptılar

Adana'da otostop yaptıkları otomobili gasp eden iki zanlı, polisten kaçarken kaza yapınca kıskıvrak yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Akkoyun (25) ve Doğan Kaya (25) bir otomobil kiralayarak gece gezmeye başladı. İki arkadaş Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne geldiklerinde İzzet A. (25) otomobile el kaldırarak otostop yaptı. Bunun üzerine iki arkadaş, gece olduğu için yardım niyetiyle İzzet A.'yı otomobile aldı. İzzet A. Dağlıoğlu Mahallesi Karasu Kavşağına gideceğini söyleyip bırakmaları için rica etti. İki arkadaş şahsı kavşağa getirdi. Bu sırada zanlının irtibatlı olduğu Abdülkadir A. (22) da otomobilin yanına geldi. Arkadaşı gelince iki zanlı, yardım edenlerin cep telefonlarını istedi. Ancak Kaya ve Akkoyun cep telefonlarını vermeyince şahıslar bıçak çekip telefonları zorla almak istedi. Buna rağmen Kaya ve Akkoyun direndi. Zanlılar, bu sefer iki arkadaşı darp edip, Akkoyun'a ait cep telefonu ve otomobili gasp edip olay yerinden kaçtılar. Kaya, hemen cep telefonu ile 155 polis imdat hattını arayarak gasp edildikleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, gasp edilen iki kişiden bilgi, eşkal ve zanlıların kaçış güzergahını aldı. Polis, bu bilgiler üzerine yaptığı çalışmada yaklaşık 50 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyerek zanlıların Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yaramış Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti, operasyon başlattı. Ancak polisi gören zanlılar, gasp ettikleri otomobili ile kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından zanlılar, kaza yapınca polis tarafından yakalandı. Gaspçılar, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlıların, ifadelerinde ne yaptıklarını hatırlamadıklarını ileri sürdüğü öğrenildi. Sorgusu tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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