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Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın adı güreş tuttuğu çayırda yaşatılacak

DHA

Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),(DHA)Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı'nın adı ilk güreş tuttuğu çayırda yapılan spor kompleksinde yaşatılacak. Feke Belediyesi'nce yürütülen projeyle İsmet Atlı'nın doğduğu Feke ilçesindeki Mansurlu Mahallesi'nde adının verildiği İsmet Atlı Spor Kompleksi ve Müzesi'nin törenle temeli atıldı. Törene Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Dogan, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, İsmet Atlı'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, "Güreş tarihine adını altın harflerle...

Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı'nın adı güreş tuttuğu çayırda yaşatılacak

<br>Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),(DHA)Dünya ve olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı'nın adı ilk güreş tuttuğu çayırda yapılan spor kompleksinde yaşatılacak.<br>Feke Belediyesi'nce yürütülen projeyle İsmet Atlı'nın doğduğu Feke ilçesindeki Mansurlu Mahallesi'nde adının verildiği İsmet Atlı Spor Kompleksi ve Müzesi'nin törenle temeli atıldı. Törene Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Dogan, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, İsmet Atlı'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı.<br>Projeyle ilgili bilgi veren Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, "Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı için yaptığımız projede bulunduğumuz alana 3 mahalleyi kapsayacak şekilde halısaha yapacağız. Burada atıl vaziyette bulunan binayı restore ederek zemin katını soyunma odaları ve duşakabin yapacağız. Üst katını ise ismet Atlı'nın özel eşyalarının sergileneceği müze yapacağız. Buraya yapacağımız halı sahamız, Mansurlu, Yedigöz ve Şahmuratlı mahallelerimizdeki gençlerimize hitap edecektir. Ayrıca 2 bin metrekare bir alana da İsmet Atlı Köy Meydanı'nı yapacağız" diye konuştu.<br>AYNI ZAMANDA İYİ BİR OZAN VE ŞAİRDİ<br>İsmet Atlı´nın yeğeni MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ise "Merhum amcam sadece güreşçi değildi. İyi bir şair, iyi bir Ozan, iyi bir at bakıcısıydı. Dünya tarihine geçiren sadece olimpiyat ve dünya şampiyonu olması değildi. Onu dünya tarihine altın harflerle yazdıran 1960 Roma Olimpiyatları'nda İranlı güreşçi Gulam Rıza Tahti´yi yenmesiydi. Tahti, güreş tarihinde ilk yenilgisini İsmet amcamdan almıştır" dedi.<br>Törende kurban kesilerek Mansurlu İsmet Atlı Spor Kompleksi´nin temeli atıldı.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Projenin afişi<br>Temel atma töreninden genel ve detay görüntüler<br>Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in konuşması<br>İsmet Atlı´nın yeğeni MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'nın konuşması<br>DHA-Spor Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL<br>2020-05-29 10:57:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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