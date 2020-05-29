Sepetli motosiklet dereye uçtu: 5 yaralı

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<br>Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dereye uçan sepetli motosikletteki 5 kişi, yaralandı.<br>Kaza, ilçenin Yüksekoren Mahallesi Narlıören mevkisinde meydana geldi. Deniz Bakar (32) yönetimindeki tescilsiz sepetli motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprü üzerinden 3 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, sürücü Deniz Bakar ile yanındaki Özlem Bakar (33), Karanfil Bakar (64), Musa Bakar (8) ve Erkan Bakar (15) yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erkan Bakar, ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne, Karanfil Bakar ise Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.<br>Kazayı haber alan yaralıların yakınları da bilgi almak için hastaneye gitti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-05-29 16:09:32<br>

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