Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal Anadolu’ya açılıyor

İstanbul’da meşhur mekanlarından Çengelköy Börekçisi, çeşitli illerden gelen yoğun talep üzerine Anadolu’ya da açılmaya karar verdi.

İstanbul’da müşteri memnuniyeti prensibi ile 33 yıllık süreçte büyüyerek bugün 25 şubeye ulaştıklarını belirten Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal’in sahibi Bülent Dilbağı, ilk etapta Kadıköy ve Ataşehir’e ardından Adana’dan başlayarak damak zevkine düşkün illerde frençayzing ağı oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Yatırım yapacakları illerde en gözde lokasyonları tercih edeceklerini vurgulayan Dilbağı, “Markamıza Anadolu illerinden yoğun istek var. Hem vatandaşlardan, hem de şube faaliyeti yürütmek isteyen yatırımcılardan talep var. Korona sürecinden sonra bu talepleri değerlendirerek, prensiplerimizden taviz vermeden Anadolu’da marka değerimizi layıkı ile taşıyacak mekanlar açmayı planlıyoruz” dedi.

İstanbulluların yıllardır vazgeçilmez kahvaltı mekanı olan Çengelköy Börekçisi; Kıymalı, peynirli, patatesli kol böreği, su böreği, Kürt Böreği, ıspanaklı tepsi böreği, sigara böreği, cevizli, meyveli börek çeşitleri ile müşterilerden ilgi görürken, "Topraktan Masaya" sloganıyla Lokanta Nevnihal'i de hizmete sundu.

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