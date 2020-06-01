Adana’da kebapçılar doldu taştı Kebapçı Yaşar Aydın: ”Dünyaya yeniden gelmiş gibi bir heyecan var”

Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde 3 aydır kebap hasreti çeken Adanalılar, restoranların açılmasıyla birlikte soluğu kebapçılarda aldı.

Korona virüs (Covid19) vakalarının azalmasının ardından 3 aydır kapalı olan restoranlar bugün açıldı. Adana'da da aylar sonra hizmet vermeye başlayan kebapçılara vatandaşlar akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hizmet veren kebapçılar, müşterilerinin ateşlerini ölçüp ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri aldı.

Adana'da kaburga kebabı ile ünlenen Yaşar Aydın, ”İnsanlarımız kebabı çok özlemişler. Sabah 7’de açtım, 7.20 müşteri gelmeye başladı. Ciğer, kaburga, boru kebabı, lokum ve kuşbaşı olsun insanlar akın akın gelmeye başladı. İnsanlar kebabı özledi, kebapçılar da kebap yapmayı özledi. Bizler böyle müşterileri karşılamayı özledik. O kadar muazzam ki sanki insan dünyaya yeniden gelmiş gibi bir heyecan var” ifadelerini kullandı.

Korona virüse karşı aldıkları önlemleri anlatan Aydın, ”Girişte ateş ölçümü yapılıyor. Kapının girişinde dezenfekte var. Müşterilerimiz ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi bittikten sonra masalara alınıyor. Masalarımız 1.5 metre aralıklı, sandalyeler ise 60 cm aralıklı bir şekilde konumlandırıldı. Kullanılan malzemelerimiz ise tek kullanımlık” dedi.



"Covid günlerinde kebabı çok özledik"

Özlemle kebap yemeye geldiklerini dile getiren Gülden Ateş, ”Buraya kaburgacı Yaşar demiyoruz, Yaşar babanın evi diyoruz. Rahatlıkla gelip ailemizle huzur bulup, yemek yediğimiz yer burası. Covid günlerinde ise kebabı çok özledik. Özlemle de koştuk” dedi.

Tarık Coşkun ise, ”Adanamızın meşhur yemeği kebap. Kebap olmadan bu süreci çok zor zamanlarla geçirdik. Büyük bir iştahla koştuk yine Adana kebabımızın başına, aynı şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

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