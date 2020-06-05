Adana´da uyuşturucuya 5 gözaltı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da düzenlenen operasyonda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.<br>Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Belediye Evleri, Şakirpaşa ve Sarıçam Mahalleleri´nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.<br>Ekipler yaptıkları çalışmalar ile belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2,65 gram bonzai, 50 gram eroin, 23 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 500 TL ile 50 Euro ele geçirildi.<br>Erdal A. (43), Sancar Y. (38), Yaren Beste K. (20), Emrecan B. (21) ve Murat H. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı.<br>Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal A. tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-05 09:30:25<br>
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