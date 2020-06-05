Çocuğunu kurtaran anne, boğuldu

<br>Malik Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)ADANA'nın Karataş ilçesi Barınak Plajı'nda, denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtaran Derya Demir (42), boğuldu.<br>Olay, öğleden sonra ilçedeki Barınak Plajı'nda meydana geldi. Cumali Arda Demir, annesi ile birlikte geldiği Barınak Plajı'nda serinlemek için suya girdi. İddiaya göre, Cumali Arda Demir, kısa bir süre sonra panik boğulma tehlikesi geçirdi. Oğlunu suda çırpınırken gören Derya Demir, denize girerek çocuğunu kurtardı. Çevredekilerin de yardımıyla küçük çocuk sudan çıkartılırken, anne Demir ise aşırı derecede su yuttu ve denizden çıkamadı. Küçük Cumali Arda, polis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise denizden çıkarılan talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Derya Demir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ambulansla Karataş Devlet Hastanesi morguna götürdü.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş Malik Sefa ÜNAL<br>2020-06-05 20:43:48<br>

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