Adana’da esrarengiz kuyu Adana'nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde bulunan tahrip edilmiş tarihi yapının bahçesindeki su kuyusunun çevresine yaklaşan tüm canlılar ölüyor Vatandaş, kuyudaki bu durumun araştırılarak ortaya çıkarılması ve tarihi yapının korunmasını istiyor

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Süphandere Mahallesinde bulunan tahrip edilmiş tarihi yapının bahçesinde bulunan su kuyusunun çevresindeki tüm canlılar ölüyor. Kuyunun etrafında kuş, yengeç ve farklı böceklerin ölüleri hemen dikkat çekerken, mahalle sakinleri kaynayan suyun kapağını kapatarak yetkililerden tarihi dokunun korumasını ve kuyu suyunun araştırılmasını istedi.

Feke’nin Süphandere Mahallesinde akarsu yatağında bulunan ve yıllar önce defineciler tarafından tahrip edilerek kaderine terk edilen tarihi yapının içinde bulunan kuyu, çevresine yaklaşan tüm canlı hayvanlara adeta ölüm saçıyor. Kuyunun çevresinde bir çok ölü kuş ve yengeç bulunurken mahalle sakinleri suyun kimine üst solunum yolu için şifa olduğunu savunurken kiminin ise suyu fazla koklayarak vefat ettiğini iddia etti.

Mahallelerinin Süphandere isminin burada bulunan tarihi yapıdaki mezarlıktan geldiğinin iddia edildiğini aktaran Ramazan Şengül, yıllar önce definecilerin burada para aramak için tarihi yapıya zarar verdiğini belirtti. Buradaki suyun şifalı su olabileceğini ama bilinçsiz kullanım ile faciaya da yol açabileceğini kaydeden Şengül, hem tarihi dokunun koruma altına alınmasını hem de suyun araştırılmasını talep etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ramazan Şengül, “Burada çok yüksek gaz basıncı var. Burada hayvanlar burayı soluduğu zaman, çevresinde durduğu zaman ölüyor. Yıllardır böyle. Bu güne kadar hiç gelip soran olmadı. Duyduğumuza göre Osmanlıdan kalma bir yapı. Burada ziyaret olarak geçiyor. Buraya gelen her türlü canlı kuyunun orada ölüyor. Biz de kapağını sürekli kapalı tutuyoruz. Burası hiç araştırılmadı. İnşallah sahip çıkılıp mahallemize kazandırılır” diye konuştu.

Şengül, kendisinin de bir kez grip olduğunda buradaki sudan şifa bulduğunu belirterek çevrede tuz olduğunu da kaydetti. Kuyunun suyunun hep kanar vaziyette tuzlu ve soğuk su olduğu belirtilirken uzun süre solunduğu için de fenalaşanların olduğu dile getirildi.

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