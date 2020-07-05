HTŞ´ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam´a (HTŞ) finansman sağladığı öne sürülerek gözaltına alınan Selahaddin S. tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin S.´nin kentte topladığı paraları terör örgütü HTŞ´ye gönderdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, merkez Yüreğir ilçesindeki evine yaptığı şok baskında Selahaddin S.´yi kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Selahaddin S.´nin, HTŞ´ye para göndermekten tutuklanan şüphelilerle irtibatlı olduğu ve örgüte para aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahaddin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-05 12:04:18<br>

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