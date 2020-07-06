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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Altay maçının ardından

DHA

Cüneyt Dumlupınar: Kalan 3 maçı kazandığımız takdirde Süper Lig biletini alacağımızı biliyorduk "Hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz" Sebahattin Yenilmez: Hedefimiz takımımızı bir üst lige çıkarmakRüşan Anıl ATAR / ADANA (DHA) -  TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, Altay ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, karşılaşmadan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Kalan 3 maçı kazandığımız takdirde Süper Lig biletini alacağımızı...

Adana Demirspor - Altay maçının ardından

<br>Cüneyt Dumlupınar: Kalan 3 maçı kazandığımız takdirde Süper Lig biletini alacağımızı biliyorduk<br>"Hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz"<br>Sebahattin Yenilmez: Hedefimiz takımımızı bir üst lige çıkarmakRüşan Anıl ATAR / ADANA (DHA) - <br>TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, Altay ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, karşılaşmadan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, "Kalan 3 maçı kazandığımız takdirde Süper Lig biletini alacağımızı biliyorduk. Devreye girerken penaltı kazandık, Erkan Zengin'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdik. İkinci yarı Hamidou Traore ikinci sarı karttan oyundan atıldı. 10 kişi kalmamız Altay karşısında bütün planlarımızı bozdu. Buna rağmen kalan bölümde oyuncularımızın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. 2-1 geriye düştükten sonra reaksiyon verdik, 2-2'yi bulduk. Belki bugün puan kaybetmiş gibi görünebiliriz ama aldığımız 1 puan belki bizi şampiyon yapacaktır. Kalan 2 maçımızı kazanıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz hedefimizden hiçbir şekilde sapmış değiliz" dedi.<br>SEBAHATTİN YENİLMEZ: "HEDEFİMİZ TAKIMIMIZI BİR ÜST LİGE ÇIKARMAK"<br>Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinden dolayı basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez ise "İyi bir karşılaşma oldu. Kazanan çıkmadı ama belki de futbol kazandı. İyi bir oyun oldu. Bundan sonra 2 maç kaldı. Her takımın sıralamadaki yerini belirleyecek maçlar. Herkese başarılar diliyorum. Hedefimiz takımımızı bir üst lige çıkarmak. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-Cüneyt Dumlupınar'ın açıklamaları<br>-Sebahattin Yenilmez'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-05 23:29:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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