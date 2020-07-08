Karalar: "Belediyenin geliri 100 milyon liranın üstünde olmalı" Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Temmuz ayı ilk oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hizmet yapılabilmesi için Adana gibi büyük bir belediyenin gelirinin 100 milyon liranın çok üstünde olması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Temmuz Ayı ilk oturumu, Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can başkanlığında açıldı. Açılış yoklamasının ardından 5 ek gündem maddesinin eklenmesiyle oturum başladı. 5 ek gündem maddesinin ilk maddesi Karaisalı Kızıldağ Yaylasında bulunan Büyükşehire ait Aytaç Durak Tesisleri’nin giderlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi teklifi oldu. Diğer 4 teklif ile birlikte bu madde yapılan oylama ile gündeme alındı.

Gündem dışı söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçesinde yaptığı ve yapacağı hizmetler hakkında bilgiler verdi. Çay, 5 Ağustos 2020 tarihinde Pozantı Kongresinin 100. Yılı olduğunu ve birçok etkinlikle bugün anma yapılacağını belirten Çay, bugüne tüm meclis üyelerini davet etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ise pandemi konusuna değindi. Gülaçtı, Türkiye’nin süreci en başarılı bir şekilde geçirdiğini belirtti. Güçlü sağlık sistemi nedeniyle bu başarının ortaya çıktığını anlatan Gülaçtı, emeği geçenlere teşekkür etti. Gülaçtı, “1 yıllık süreçte yapılan yapılmayan işler, emekçilerin durumu, yol, sinek konularını konuşacağız. Pandemi sürecinde su faturalarıyla birlikte dağıtılan bir gazete var. Doğru Su denilen gazetede işin doğrusu söylenmemiş. Sahra hastanesi mevzusu çok uzadı. Su faturalarıyla dağıtılınca bunu tekrar konuşmak gerekli“ ifadelerini kullandı.

Gazetede yazan "tedbir almak suç mu" sözünü esefle kınadıklarını belirten Gülaçtı, su faturasıyla gönderilen gazetede yer alan konuları eleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar daha sonra söz alarak Ozan Gülaçtı’ya cevap verdi. Ekmek dağıtımını Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte yaptıklarını belirten Karalar, “Olayları yanlış gösterenleri esefle kınıyorum. Biz açık ve şeffafız. Benim niyetim 15 ilçe belediyemle birlikte yapabileceğimizi yapmaktır. Tabi ki meclisin bize destek verdiği konular oldu. Vermediği konularda oldu. Hepimizin lehine birlikte yapmak niyetindeyim. Mazotta tıka basa bütün depoları doldurduk ucuzken. Bütçe ve harcama kalemleri bütçesi çok düşük. Aslında bu gerçekçi olmayan bir bütçe. Adana gibi büyük bir belediyenin gelirleri 100 milyonun çok çok üstünde olması gerekiyor. Hatta 200 milyon olması gerekiyor. Doğru hizmet yapabilmesi için. Bütçenin yüzde 62’si SSK dahil işçiye gidiyordu. 2020 bütçesini biz yaptık. Bütçenin gerçekleşmesi geçen yıla oranla daha düşük tuttuk” dedi.

Yakıt giderlerinin düştüğünden bahseden Karalar, “Bir işletmemizde ortalama 11 ton yakıt gideri var mı diğer yıllarda 86 milyon liraya düştü bu. Her yerde tasarrufa gitmek zorundayız. Yakıtta tasarrufa gittik. Akaryakıt giderleri 2018 yılında 108 milyon lira, 2019’da 103 milyonda bitmiş. Bu sene yakıt kullanımımız daha az ki 2019'da yakıt fiyatında yükselme olmuştu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Birinci maddede Nisan ayında meclise sunulması gereken Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu Denetim Komisyonu Üyesi MHP’li Vedat Cengiz tarafından okundu.

Dört madde ise teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis oturumunun sona ermesinin ardından ASKİ Genel Kuru gerçekleşti. Genel kurulda ASKİ Denetçi Raporu okundu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kururlu çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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