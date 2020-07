Kurban Bayramı öncesi sahte kasap uyarısı Adana’da küçükbaş kesim ücreti 50, büyükbaş kesim ücreti 300 lira olarak belirlendi Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur: "Sahte kasap hayvanı mundar ediyor. Hayvanlar hem eziyet çekiyor, hem de et ve derileri ziyan oluyor"

Kurban Bayramı öncesinde Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur vatandaşları sahte kasaplar konusunda uyararak, “Ehli olmayan kasaplara hiçbir şekilde ne koyun ne de büyükbaş hayvanlarını kestirmesinler. Çünkü hayvanı mundar ediyorlar, milli değerlerimiz heba oluyor” dedi.

Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Adana’da da küçükbaş kurban kesim fiyatları 50 TL, büyükbaş kesim fiyatları ise 300 TL olarak belirlendi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu sene hijyene çok daha dikkat edilecek kesimler öncesinde Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur da vatandaşları uyardı. Sahte kasaplar ve yanlış kesim teknikleri nedeniyle her yıl milyonlarca lira değerindeki hayvan derisinin ziyan olduğunu kaydeden Yağmur, vatandaşlardan kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmelerini istedi.



"Sahte kasapta milli değerlerimiz heba oluyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Yağmur, “Vatandaşlar mutlak suretle kasaplardan kimliklerini istesin. Kurbanlarını ehli olan kasaplara kestirsinler. Ehli olmayan kasaplara hiçbir şekilde ne koyun ne de büyükbaş hayvanlarını kestirmesinler. Çünkü hayvanı mundar ediyorlar, milli değerlerimiz heba oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Belediyelere de büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Önümüzde bizi çok sıkı günler bekliyor. Kurban Bayramı’nın olmasını ben hiç istemiyordum. Hastalıklar aldı başını gidiyor. Ben ve ekibim her türlü tedbiri alarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımız koyunu alırken mutlak suretle veteriner hekim raporunu sorsunlar. Kulak küpelerine baksınlar” diye konuştu.



“Randevu sistemi Adana’da tutmaz”

Kurbanlıkların kesim fiyatlarına da değinen Yağmur, “Küçükbaşı 50, büyükbaşı da 300 lira olarak belirledik. Aldığımız duyumlara göre marketlerde karkas etler hazır bekliyormuş. Kolilere konulup vatandaşlara verilecekmiş. Buna vatandaşlarımız dikkat etsinler. Bunların sakatatları nereye gidiyor, nerede kesiliyor sorsunlar vatandaşlarımız. Kurban kesim yerlerinde randevu sistemi olacak ama o sistem Adana’da tutmaz. İnsanlar birbirleriyle kavga edecek. Benim koyunum niye geç kesildi gibi sorunlar ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.



“Bilmedikleri kasaplara emanet etmesinler”

Sahte kasaplar nedeniyle hayvanların hem eziyet çektiğini hem de et ve derilerin ziyan olduğunu vurgulayan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, daha sonra şunları söyledi:

“Sahte kasaplara vatandaş koyununu emanet ederse sakatatları parçalanabilir. Ciğerin yarısını kasap alabilir. Deriyi parçalar. Deri bizim milli servetimiz. O nedenle vatandaşlar bilmedikleri kasaplara koyunlarını emanet etmesinler. İzinsiz kıyma çekimleri yine gündeme gelecektir bayramın ilk günü. Vatandaşlar onlara da dikkat etsinler. Kendi tavukçularına ve kasaplarına kıymalarını çektirsinler. Bayramın ilk günü yine geçen senelerde olduğu gibi izinsiz kıyma çekenlerin makinelerine el koyacağız.”



“Satışlar zor olacak bu sene”

Kentte uzun yıllardır adaklık ve kurbanlık satan Zafer Oğuz ise koyunun kilogram fiyatının 27 lira olarak belirlenmesinin satışları düşürdüğünü belirterek, “Vatandaş kurban seçerken ağzından salya gelmemesi gerek. Boynuzunda herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Kulağında küpesinin olması gerek. Bunlara dikkat etmeliler. Fiyatlar satıcı için çok zor. Yerinde fiyatlar şu anda 24 lira. Bunun nakliye, yem ve işçi maliyetleri var. O nedenle satışlar zor olacak bu sene” şeklinde konuştu.

