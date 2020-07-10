Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 38 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyesi olduğu belirtilen 38 kişi hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı. Ekipler, 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de incelemek üzere el koydu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-07-10 07:48:28



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