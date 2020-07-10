Başkan Ergü’den lise birincilerine çeyrek altın

Adana’nın Tufanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Remzi Ergü, bu yıl ilçedeki liselerden mezun olan ve okullarını birincilik derecesi ile bitiren öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Okullarını birincilik derecesi ile bitiren Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi birincisi Nuray Zorca, Tufanbeyli Anadolu Lisesi birincisi Oktay Çalhan ve öğrencilerin velileri Başkan Remzi Ergü’yü makamında ziyaret etti.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Başkan Ergü, öğrencilere birer adet çeyrek altın hediye ederek bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

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