Görme engelli çift, yardım bekliyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da görme engeli nedeniyle çalışamadığı için göz protez ameliyatını karşılayamayan Sezgin Özsolak (31), major depresif ve epilepsi hastası olan kendisi gibi görme engelli eşini de tedavi ettiremedi. Anne ve babasının da hastalıkları olduğunu fakat yeşil kartları olmadığını için tedavi olamadıklarını kaydeden Özsolak, yardım beklediğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Anadolu Mahallesi´nde annesi Gül Hanım Özsolak (65) ve babası Metin Özsolak (64) ile birlikte yaşayan görme engelli Sezgin Özsolak, yaklaşık 2 yıl önce kendisi gibi görme engelli olan Ümmü Gülsüm Özsolak (34) ile tanıştı ve kısa bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Görme engelli çift Gül Hanım ve Metin Özsolak ile birlikte yaşamaya başladı. Eşiyle birlikte engelli maaşı aldığını söyleyen Sezgin Özpolat, annesinin, eşinin, babasının ve kendisinin ayrı ayrı sağlık sorunları olduğunu ve geçinmekte çok zorlandıklarını kaydetti. Eşinin epilepsi ve major depresif hastası olduğunu, kendisinin de göz protezi ameliyatı geçirmesi gerektiğini belirten Özsolak, ayrıca annesinin ve babasının kalp ve diyabet hastası olduğunu, yeşil kart sahibi olmadıkları için tedavi olup ilaç alamadıklarını kaydetti. Görme engelinden dolayı kendisine uygun bir iş bulamadığını kaydeden Özsolak, hayatının her köşesinde bir zorluk olduğunu ve ailesiyle birlikte bir yardım eli beklediklerini dile getirdi.

`İŞ VERİLSE ÇALIŞIRIM´

Eşi ve kendisinin görme engellerinden dolayı zor geçen hayatlarının başka şartlarla birlikte daha da zorlaştığını dile getiren Sezgin Özsolak, hayatını daha iyi hale getirebilmek adına iş aradığını ama şatlarından dolayı kendisine uygun bir iş bulamadığını söyledi. Kendisine bir iş verilirse severek çalışacağını kaydeden Özsolak, "Eşimin tedavisini, kendi göz protez ameliyatımı ve anne babamın ihtiyaçlarını karşılarım. Fakat engelli maaşımız yetmiyor. Annem bakım maaşı aldığı için onlara da yeşil kart alamıyoruz. Tedavi olup ilaç alamıyorlar. Bizim durumumuzu görsünler istiyoruz. Biz eşimle göremiyoruz, onlar bizi görsünler" dedi.

`TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM´

Eşinin olduğu gibi kendisinin de görme engelinin doğuştan geldiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Özsolak ise eşi ve ailesini çok sevdiğini ama görme engeli dışında major depresif bozukluğu ve epilepsi hastalığı bulunduğu için onlara yük olduğunu hissettiğini dile getirdi. Hayat şartlarının çok zor olduğunu belirten Özsolak, hastalığının tedavisi için doktora gittiğini ama sonuç alamadığını kaydetti. Mutlu olmak ve pozitif yaşamak istediğini söyleyen Özsolak, "Bir doktor beni tedavi etsin istiyorum. Bize bir el uzatsınlar. Küçük bir aileyiz. Hayatımız bir nebze de olsa düzelsin istiyorum" diye konuştu.

Hem oğlu ve gelinine hem de eşi ve kendisine yetkililerden, hayırseverlerden bir yardım eli uzatılmasını beklediklerini söyleyen baba Metin Özsolak ise yeşil kart alıp sağlık sorunları için tedavi olmak istediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-07-15 08:50:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.