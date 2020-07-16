Tansiyonu düşen sürücü otomobiliyle göle uçtu

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Adana’da tansiyonu düşen bir kadının kullandığı otomobil göle düştü. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 TF 787 Hyundai marka otomobiliyle seyreden E.Ş. (37) isimli kadın, tansiyonu düşmesi sonucu virajı alamayıp göle uçtu.

Çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan E.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Su altı polisleri otomobile dalış yaparak başka kimsenin araçta olmadığını belirledi. Araç daha sonra sudan çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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