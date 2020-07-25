Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış

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Çağlar ÖZTÜRKCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mangal ve kebap şiş satışları arttı. Mangal üretimi ve toptan satışı yapan Ali Ayyıldız, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların mesire alanlarında değil, evlerinde mangal yapmayı tercih etmesi nedeniyle günde 100-150 arasında mangal, 2-3 bin arasında şiş sattıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kebabın başkenti Adana'da, vatandaşlar mangal satıcılarına akın etti. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mesire ve piknik alanlarında mangal yakmanın yasaklanması üzerine vatandaşlar, kebaplarını evlerinin balkonlarında pişireceklerini söyledi. Kentte uzun yıllardır mangal üretimi ve toptan satışı yapan Ali Ayyıldız ise satışların bu yıl geçen yıla oranla rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Koronavirüsün bize etkisi olmadı, hatta satışlarımızı daha da arttırdı. Adanalı mangaldan asla vazgeçmez; en büyük keyifleri kebap yapmak. Günde 100-150 arası mangal, 2 bin-3 bin adet arası şiş satıyoruz" dedi.

Bayrama hazırlık yapmak için şiş ve mangal almaya gelen Mustafa Zümrütçü de "Neredeyse her gün mangal yaparız, Adanalı olarak mangaldan vazgeçemeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-07-25 09:01:19



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