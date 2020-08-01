Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi AdanaAnkara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı ADANA, (DHA)

2020-08-01 17:32:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.