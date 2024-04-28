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        Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 01:08 Güncelleme: 28.04.2024 - 01:08
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        Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tabancayla başından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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