Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

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