Hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı Adana’da 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobil ve midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.
Kaza, AdanaAnkara D750 Karayolu Pozantı ilçesine bağlı Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 38 EA 277 plakalı midibüs yolda ilerlerken 51 AB 894 plakalı M.A. yönetimindeki otomobilin hatalı sollaması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu T.A., E.A., D.A. ve E.I. isimli 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle karayolunun 1 saattir kapalı olduğu öğrenilirken ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.