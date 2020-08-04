Vali Elban: "Magarsus Antik Kenti’nin tarihsel zenginliği insanlığa kazandırılacak"

Adana Valisi Süleyman Elban, Karataş ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Magarsus Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyareti sırasında Vali Elban, kazı çalışmalarında gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Antik kentin son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Elban, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana’nın her ilçesinin tarihsel bir derinliğe ve zenginliğe sahip olduğunu, Karataş’ta kazı çalışmaları süren Magarsus Antik Kenti’nin de bu anlamda çok önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

Kazı çalışmaları tamamlandığında Magarsus Anti Kenti’nin tamamen gün ışığına çıkarılarak tarihsel zenginliğin insanlığa kazandırılacağını belirten Vali Elban, bu sayede bölgenin turist potansiyelinin de artacağına değindi.

Vali Elban’ın inceleme ziyaretine Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de eşlik etti.

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