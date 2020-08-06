Vali Süleyman Elban’dan vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Süleyman Elban’dan vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Türkiye geneli sıkı denetim yapacağız' açıklamasının ardından bugün sabah Adana'da maske ve sosyal mesafe denetimleri başladı. Adana Valisi Süleyman Elban'ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Vali Elban, "Şuanda hastanelerimizde ki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe olanı ve yoğun bakımda olan sayıları çok az zaten. Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok" dedi.

Vali Süleyman Elban’dan vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Türkiye geneli sıkı denetim yapacağız’ açıklamasının ardından bugün sabah Adana’da maske ve sosyal mesafe denetimleri başladı. Adana Valisi Süleyman Elban’ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Vali Elban, "Şuanda hastanelerimizde ki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe olanı ve yoğun bakımda olan sayıları çok az zaten. Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz” açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polislerle birlikte Seyhan İlçesi’ne bağlı 5 Ocak Meydanı, Çakmak Caddesi ve Atatürk Caddesi’ne gitti. Burada Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı.
Polisler tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

“Maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var”
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, “Sağlık Bakanlığı’mızın son dönemde dikkat çeken uyarıları var. 2025 günden bu yana binin altında olan vaka sayısı son birkaç gündür binin biraz üzerine çıktı. Onun içinde yaklaşık 45 aydan bu yana ciddi tedbirler uyguluyoruz ve hepimiz fedakarlıkta bulunduk. Verilen emeğin heba olmaması lazım. Bu uyarıları ciddiye almak ve önümüzdeki dönemi de en az sıkıntıyla atlatmak için maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var. İnsanlar zaman zaman unutabilir ama bizler sahadayız hatırlatmak için. İnşallah daha önceki dönemde alınan kararlara vatandaşlarımız genel anlamda uymuşlardı. Bu önümüzdeki dönemi de alınan kararlar doğrultusunda iyi bir başarıyla atlatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok”
Adana genelinde ki hastanelerin dolu olmadığından da bahseden Vali Elban, “Herhangi bir sıkıntımız yok. Şuanda hastanelerimizde ki hasta sayımız çok az düzeyde. Bunların entübe olanı ve yoğun bakımda olan sayıları çok az zaten. Şuan için bir risk ve sıkıntımız yok Allah’a şükür” diye konuştu.

“Tek ceza 900 lira”
Maske takılmama konusunda uygulanacak cezai işlemleri de anlatan Adana Valisi Süleyman Elban, “İnsanlarımızı maske konusunda takmaları konusunda uyarıyoruz. Esas amacımız insanlarımızın maske takması. Ceza kesmek değil. Biz vatandaşlarımızın sağlığı açısından kurallara uymalarını sık sık hatırlatıyoruz. Son çare olarak kural gereği cezai işleme başvuruyoruz. Tek ceza 900 lira olarak belirledik. Türkiye çapında da tek ceza olarak belirlendi. Bizim esas amacımızım ama insanların kurallara uyması ” ifadelerini kullandı.

Vali Elban denetimler sırasında vatandaş ve esnaflarla da sohbet etti.
Öte yandan Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte otobüs, dolmuş ve taksi denetimleri yapıldı. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıçam Çöplüğü’ne bilirkişi incelemesi 4 Eylül’de yapılacak Bölge İdare Mahkemesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden olmak kaydı ile harita kadastro mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği, halk sağlığı uzmanlığı, klinik psikoloji uzmanlık alanından olmak üzere 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmasına hükmetmişti
YEREL HABERLER Sarıçam Çöplüğü’ne bilirkişi incelemesi 4 Eylül’de ...
Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti
YEREL HABERLER Koronavirüsten korunmak için 'koronasiklet' üretti
Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da
YEREL HABERLER Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da
DSİ, Adana'da taşkınları önlemek için seferberlik ilan etti
YEREL HABERLER DSİ, Adana'da taşkınları önlemek için seferberlik ...
Yanılmaz: "Avrupa ve ABD'de pazar payımız artıyor" AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Temmuz ayı ihracatında hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103,2, yaş meyve sebzede yüzde 12,2, tekstilde yüzde 8,6, hububat ve bakliyatta yüzde 3,1 ve mobilyada yüzde 2,7 oranında artış sağladıklarını açıkladı
YEREL HABERLER Yanılmaz: "Avrupa ve ABD'de pazar payımız ...
Sigara kaçakçıları ‘Tiryaki’ye takıldı Adana’da ‘Tiryaki’ adlı polis kopeği, otobüste yapılan aramada piyasa değeri 40 bin liralık kaçak sigara buldu
YEREL HABERLER Sigara kaçakçıları ‘Tiryaki’ye takıldı Adana’da ...
Kafasına beton parçası düşen veteriner hekim ağır yaralandı Adana'da iş yerinin önünde oturan veteriner hekim, apartmanın 6. katındaki balkondan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kafasına beton parçası düşen veteriner hekim ağır ...
4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü (2)- ...
4'üncü kattaki balkondan yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER 4'üncü kattaki balkondan yaşlı kadın öldü
Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Balkondan aşağı düşen yaşlı kadın öldü
160 Promil Alkollü sürücü huzur uygulamasına takıldı
YEREL HABERLER 160 Promil Alkollü sürücü huzur uygulamasına takıldı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Adana’da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten düşüp, yaralandı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü yaparken metrelerce yükseklikten ...
Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı
YEREL HABERLER Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı
Vali Elban: “Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ciddi çalışmalar yapıyor”
YEREL HABERLER Vali Elban: “Kadına yönelik şiddettin önlenmesi ...
Şentop: Fransa, Libya´da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber (2)
YEREL HABERLER Şentop: Fransa, Libya´da meşru hükümete karşı ...
DSP Seyhan İlçe Başkanlığına Erhan Saltuk atandı
YEREL HABERLER DSP Seyhan İlçe Başkanlığına Erhan Saltuk atandı
Sokak sağlıklaştırma projesi Yüreğir'in çehresini değiştirecek
YEREL HABERLER Sokak sağlıklaştırma projesi Yüreğir'in çehresini ...
Şentop: Fransa, Libya´da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şentop: Fransa, Libya´da meşru hükümete karşı ...
Şentop: Fransa, Libya´da meşru hükümete karşı ayaklanan darbecilerle beraber
YEREL HABERLER Şentop: Fransa, Libya´da meşru hükümete karşı ...
TBMM Başkanı Şentop: “Lübnan’dan herhangi bir yardım isteği gelmedi” Şentop, gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulundu Şentop’tan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı’na tepki “Terör örgütü, Suriye’nin yer altı zenginliklerini peşkeş çekiyor”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “Lübnan’dan herhangi bir yardım ...
TBMM Başkanı Şentop: “Fransa’nın özür dilemesi için bir yüzyıl daha gerekli” “Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemesine el koyarken biz yardım yaptık” Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “Fransa’nın özür dilemesi için ...
Adana’da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X