Adana'da film gibi kuyumcu soygunu Biri kadın kılığında maskeli iki soyguncu, direnen kuyumcuyu silah ve bıçakla ağır yaraladıktan sonra altınları alarak kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da film gibi kuyumcu soygunu Biri kadın kılığında maskeli iki soyguncu, direnen kuyumcuyu silah ve bıçakla ağır yaraladıktan sonra altınları alarak kaçtı

İHA

Adana'da biri kadın kılığında maskeli, bıçaklı ve tabancalı iki soyguncu, direnen kuyumcuyu ağır yaralayarak etkisiz hale getirdikten sonra altınları çalıp kaçtı. Zanlıları yakalamak için polis operasyon başlattı.

Adana'da film gibi kuyumcu soygunu Biri kadın kılığında maskeli iki soyguncu, direnen kuyumcuyu silah ve bıçakla ağır yaraladıktan sonra altınları alarak kaçtı

Adana’da biri kadın kılığında maskeli, bıçaklı ve tabancalı iki soyguncu, direnen kuyumcuyu ağır yaralayarak etkisiz hale getirdikten sonra altınları çalıp kaçtı. Zanlıları yakalamak için polis operasyon başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu’na ait kuyumcuya gelen biri kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girip altın sordu. Bir süre sonra şahıslardan biri tabanca diğeri ise bıçak çekerek altın istedi. Bunun üzerine kuyumcu karşı koyunca zanlılar, kuyumcuyu hem bıçak hem de tabanca ile yaralayıp altınlardan alarak kaçtı. Bu durumu gören kuyumcunun esnaf komşusu Özlem İzgi, hemen yardımına koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Hastanesine götürdü. Hem tabanca hem de bıçak yarası alan kuyumcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan ilk incelemede iki zanlının da erkek olduğu, birinin kadın kılığına girdiği belirlendi. Polis zanlıların kaçış güzergahında operasyon başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ekonomisi, Tarım İhtisas OSB ile canlanacak Karataş Sera OSB müteşebbis heyeti toplandı
YEREL HABERLER Çukurova ekonomisi, Tarım İhtisas OSB ile ...
Adana'da kuyumcu soygunu; 1'i kadın kıyafetli 2 erkek zanlı aranıyor
YEREL HABERLER Adana'da kuyumcu soygunu; 1'i kadın kıyafetli 2 erkek ...
Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine dikkat çekti Adana’da vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı
YEREL HABERLER Vali Elban, korona virüs denetimde şalgamın önemine ...
Döviz bozduran şahsı takip edip soyan iki zanlı yakalandı Adana’da ev almak için 6 bin dolar bozduran şahsın otomobilin lastiğini kestikten sonra lastikçiye yanaşan şahsın aracının torpidosundaki parayı çalıp kaçan iki zanlı polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Döviz bozduran şahsı takip edip soyan iki zanlı ...
Adana´da sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 ...
Yan bakma kavgasında 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yan bakma kavgasında 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı ...
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da mezuniyet çoşkusu
YEREL HABERLER Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri MYO’da ...
Otomobilin lastiğini patlatıp, 43 bin lirayı çaldılar
YEREL HABERLER Otomobilin lastiğini patlatıp, 43 bin lirayı çaldılar
Pınar Gültekin adı Yüreğir’de yaşayacak Yüreğir Belediye Meclisi, Muğla’da cinayete kurban giden Pınar Gültekin’in adını bir parka verilmesine karar verdi Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, oy birliğiyle alınan meclis kararından sonra Pınar Gültekin’İn babası Sadık Gültekin’i telefonda arayarak, meclise de canlı olarak dinleterek kararı bildirdi ve park açılışına davet etti
YEREL HABERLER Pınar Gültekin adı Yüreğir’de yaşayacak Yüreğir ...
Ağabey ve kardeşi birbirlerini bıçakladı Adana’da ağabey ve kardeşi arasında çıkan bıçaklı kavgada her ikisi de yaralanırken küçük kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Ağabey ve kardeşi birbirlerini bıçakladı Adana’da ...
Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Göğsünden vurulan Suriyeli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Göğsünden vurulan Suriyeli ağır yaralandı
Tarlada mısır hasadında yanan traktör kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tarlada mısır hasadında yanan traktör kullanılamaz ...
Karataş sahiline vuran yüzlerce soğan görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Karataş sahiline vuran yüzlerce soğan görenleri ...
Kozan’da orman yangını Köylülerin yangını fark etmesi büyük bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Kozan’da orman yangını Köylülerin yangını fark etmesi ...
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in adı Adana'da yaşatılacak
YEREL HABERLER Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in adı Adana'da ...
2 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı Kayalık altında define ararken yakalandılar
YEREL HABERLER 2 defineci, jandarma ekiplerince suçüstü ...
Yüzlerce kilo soğan Karataş sahiline vurdu
YEREL HABERLER Yüzlerce kilo soğan Karataş sahiline vurdu
Spor spikeri Emre Gönlüşen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Spor spikeri Emre Gönlüşen, toprağa verildi
Spor spikeri Emre Gönlüşen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Spor spikeri Emre Gönlüşen, toprağa verildi
Adana’da Temmuz ayında 485 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Adana’da Temmuz ayında 485 sürücünün ehliyetine el ...
Büyükşehir'de hızlandırılmış meclis Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı toplantıda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl kutlamalarına katkılarından dolayı Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür plaketi verdi Her ay en az 5 kez toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayında 3 kez toplanacak
YEREL HABERLER Büyükşehir'de hızlandırılmış meclis Gündem dışı ...
Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Adana'da 550 kilogram bozuk hayvansal ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 550 kilogram bozuk hayvansal ürün ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X