Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

DHA

Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında


Akif ÖZDEMİRRüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA´da 2 kişinin, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.´yi yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kadın kılığına giren 2 kişi, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Bu kişiler, iş yeri sahibi Osman B.´yi tabancayla vurarak yaraladı. Ardından şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kaçtı. 
Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor. Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor.
Hastanede tedavisi süren Osman B.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2020-08-12 10:10:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küfür cinayetine 2 tutuklama 2 ev hapsi Adana’da küfürleşme yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen 4 zanlıdan 2’si tutuklanırken, 2 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Küfür cinayetine 2 tutuklama 2 ev hapsi Adana’da ...
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti
YEREL HABERLER Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları ...
FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış Adana’da FETÖ’nün muvazzaf askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sabit telefondan aranırken bile birden fazla özel şifreleme yöntemi kullandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için ...
Apartmanın 12´nci katından düşüp, öldü
YEREL HABERLER Apartmanın 12´nci katından düşüp, öldü
FETÖ üyeleri, ardışık aramaları şifreleyerek yapmış
YEREL HABERLER FETÖ üyeleri, ardışık aramaları şifreleyerek yapmış
Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kadın kılığında girdikleri kuyumcuda işyeri sahibini vurarak altınları çalıp kaçan zanlıların soygun anı saniye saniye görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Film gibi kuyumcu soygununun güvenlik kamerası ...
İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor Korona virüste ikinci dalga söylentisinin bile araç fiyatlarına zam olarak yansıdığı bildirildi Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu: “Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor”
YEREL HABERLER İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor Korona ...
Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar
YEREL HABERLER Tehlikeye rağmen kanalda serinliyorlar
Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat ...
Vali yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin cesetleri adli tıpa kaldırıldı
YEREL HABERLER Vali yardımcısının öldürdüğü kardeşi ve annesinin ...
Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (3)
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat ...
Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat ...
Adana'da annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu Tolga Polat gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Adana'da annesini ve kardeşini öldüren Hatay Vali ...
Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat ...
Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat ...
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü Hatay’da Vali Yardımcısı Polat iddiaya göre, miras kavgası yüzünden annesi ve kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi ve avukat ...
Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı Polat, annesi ve avukat ...
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'a vurarak öldürdü.
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga ...
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da kardeşini tabanca ile vurarak öldürdü.
YEREL HABERLER Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga ...
Adana’da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç aracın üzerine devrildi
YEREL HABERLER Adana’da fırtınada elektrik telleri koptu, ağaç ...
Kozan'da dakikalar içinde hayat felç oldu
YEREL HABERLER Kozan'da dakikalar içinde hayat felç oldu
Park Vadi Tesisleri törenle açıldı Adana’da Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunduğu Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri açıldı
YEREL HABERLER Park Vadi Tesisleri törenle açıldı Adana’da ...
Boşanmak istediği eşi boğazına bıçak dayayan Necla: Ölmek istemiyorum
YEREL HABERLER Boşanmak istediği eşi boğazına bıçak dayayan Necla: ...
Bu araçtan hafif yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Bu araçtan hafif yaralı kurtuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X