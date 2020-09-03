Okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması Yüz yüze eğitimin planlanması ve sınavların yapılacak olması dezenfekten çalışmalarına hız kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın planlaması doğrultusunda uzaktan eğitimle 31 Ağustos günü başlayan 20202021 Eğitim Öğretim Yılı’nın, 21 Eylül 2020’de yüz yüze eğitimle devam edecek olması nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi tedbir almaya başladı.

21 Eylül tarihinde şartların elverişli olmasıyla yüz yüze eğitime geçecek olan okullarda, Adana Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda ertelenen 5,6,7,8, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın da (İOKBS) 5 Eylül tarihinde yapılacak olması ve 6 Eylül’de gerçekleşecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları okulların olabildiğince hijyenik hale getirilmesi hedefleniyor.

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