Karaciğer nakli oldu, riskleri göze alarak oğlunu dünyaya getirdi

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, 4 yıl önce karaciğer nakli olan Aylin Atik (33), nakil sonrası gebeliğin tehlike ve zorluk içermesine rağmen oğlu Hamza Atik'i dünyaya getirdi. Atik´in doktoru Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, ''Riskler çok fazlaydı ama bunları göze almış bir anne vardı. Şimdi ise çok sağlıklı bir bebek dünyaya geldi'' dedi. Anne Aylin Atik ise ''Nakilden sonra ilk sorum 'gebe kalabilecek miyim?' olmuştu. Şu an tarifi imkansız bir mutluluk yaşıyorum'' diye konuştu.

Seyhan ilçesinde, 20 yaşında karaciğer hastalığı olan sirozla tanışan Aylin Atik, tedavi görse de sağlığına kavuşması için karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrendi. 1 buçuk yıl nakil olmak için listede bekleyen Atik, 29 yaşındayken Halil Atik (32) ile evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen Atik, rahatsızlığı nedeniyle bunun riskli olduğunu öğrendi ve nakil beklemeye devam etti. Aynı yıl hayatını kaybeden sporcu bir gencin karaciğerinin kendisine nakledilebileceğini öğrenen Atik´in, 17 Nisan 2016´da karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi. Nakil sonrası 3 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan çift, Atik´in nakil işleminin hamileliğe olumsuz etkisi yüzünden başarılı olamadı. Çift, ayrıca gebeliğin riskli olduğunu öğrendi. Anne olma isteğinden vazgeçmeyen Atik, Adana´da özel bir hastaneye giderek Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir ve Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Volkan Noyan ile görüştü. Doktorların kesin olmamakla birlikte kendisine anne olabileceğini söylemesi üzerine süreci başlatan Atik, bu süreçte erken doğumdan bebek kaybına, gebelik zehirlenmesinden organ reddine kadar pek çok riski göze aldı. Türkiye´de bu tür örneklerin çok az sayıda olduğunu da öğrenen çift, umudunu kaybetmeyerek tüp bebek yöntemini denedi. Bir süre sonra yapılan işlemlerin olumlu cevap vermesiyle hamile kalan Atik, erken doğum yaparak 17 Ağustos günü oğlu Hamza Atik´i dünyaya getirdi. 3 gün kuvözde kalan Hamza bebeği, doğum günü olan 20 Ağustos´ta kucağına alan anne Atik ise zorlu süreçten başarıyla çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

`TÜRKİYE´DE 6-7 ÖRNEĞİ VAR´

Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, hastanede düzenlediği basın toplantısında süreci anlattı. Karaciğer nakli olan Aylin Atik´in kendilerine başvurduğu zaman oluşabilecek riskleri kendisine açık bir şekilde anlattıklarını dile getiren Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, Atik´in tüm risklere rağmen çocuk dünyaya getirmek istediğini ve böylece zorlu sürecin başladığını söyledi. Sürecin çok iyi yönetildiğini kaydeden Demir, "Bu tip hastalarda gebelik beraberinde erken doğum, bebeğin ani ölümü, gebelik şekeri, böbrek fonksiyonların kaybı, nakleden organın vücut tarafından reddedilmesi gibi birçok riski beraberinde getiriyor. Anne bunları öğrendiğinde dahi istediğinden vazgeçmedi. Tabii koronavirüs süreci korkuyu daha da artırdı. Her şeye rağmen tüp bebek süreci başladı. Hastamız gebe kaldı. Dikkatli bir takip süreci oldu. Biz bu süreci iyi yönettik. Gebeliğin 35´inci haftasında erken doğum riski kendisini gösterdi. Bebeğimiz yeteri kadar gelişemeden dünyaya geldi. Ama doğum sonrası kendisini kısa sürede toparladı ve şu an anne de bebek de çok sağlıklı durumdalar. Nakil hastaları kullandıkları bir ilaç nedeniyle gebelik konusunda sıkıntı yaşıyorlar ama Aylin Atik tüm zorlukları aştı. Dünya´da bunun çok az örneği var. Türkiye´de ise sadece 6-7 örneği var" diye konuştu.

MUCİZEYE TANIK OLDUK

Yıllardır zor süreçler yaşadığını ama hiçbir zaman pes etmediğini dile getiren anne Aylin Atik ise nakil sonrası ilk sorusunun 'gebe kalabilir miyim?' olduğunu ve uzun yıllardır anne olma isteğinin kalbinde olduğunu söyledi. Riskleri duyduğunda ister istemez korku yaşadığını ama bunu aştığını kaydeden Atik, şöyle konuştu:

"Tehlikeleri, riskleri göze aldım. Sonucunda bir mucizeye tanık olduk. Şu an güzel bir sonuçla karşınızdayız. Doktorlarım desteği hep benimleydi. Erken doğum macerasını da beraber atlattık. Şu an tarifi imkansız mutluluk ve heyecan yaşıyorum. Evlendiğim ilk günden beri çocuk istedim. Sonunda evladıma kavuştum.''DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

