Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin bagajından fırladılar

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, iki aracın çarpışması sonucu otomobilde bulunan yolcular, çarpmanın şiddetiyle açılan bagaj kapağından yola savruldu.

Kaza, Çukurova İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki 01 ADN 628 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Rümeysa Yıldırım yönetimindeki 23 KB 589 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yıldırım'ın aracında bulunan 2 kişi, bagaj kapağının açılması sonucu yola savrulurken, otomobilde bulunan diğer yolcular İsminur Koç, Azra Koç, Ayşe Koç, Abdullah Koç ve Elzem Koç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ali Seyfi Çağlar'ın yanında bulunan Günnur Özdemir'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK

2020-09-05 10:09:28



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