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Adana’ya 135 km bisiklet yolu yapılacak Bisiklet yollarında zemin uygulaması biten bölümlerin ilk boya işlemini Başkan Zeydan Karalar kendi elleriyle yaptı

İHA

Adana’ya 135 km bisiklet yolu yapılacak Bisiklet yollarında zemin uygulaması biten bölümlerin ilk boya işlemini Başkan Zeydan Karalar kendi elleriyle yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde 135 km bisiklet yolu yapma hedefinin, ilk 2 etabını oluşturan 15 km’lik bisiklet yolu çalışması sürüyor. 1. Etabın Turgut Özal Bulvarı kısmında zemin uygulaması biten bölümlerin boya işlemleri başladı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapımı devam eden bisiklet yolu uygulamalarını inceledi ve ilk zemin işaretlemelerini kendi elleriyle sprey boya kullanarak yaptı, bisiklet yollarıyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Adana’yı bisiklet yollarıyla donatmanın önemli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Karalar, “Bisiklet yollarıyla ilgili adımları hızlıca attığımız görülüyor. Adana’da uzun süredir yapılmak istenen ama yapılamayan bisiklet yollarını hayata geçiriyoruz. Pandemi döneminde toplu taşımanın sağlık açısından risk oluşturduğunu biliyoruz. Bu günlerde bisikletle seyahat etmek son derece önem kazandı. Bisiklet yolları hem spor yapılmasını sağlayacak , hem de küresel ısınmaya neden olan sera gazının azalması noktasında faydası olacak. Toplu taşımaya ne kadar az insan gönderirsek, ne kadar sera gazı üreten araçlarla seyahat engellenirse, küresel ısınma o kadar önlenecek. Herkesi bisiklete binmeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesinin kentin tamamını kapsayacak 135 km’lik bisiklet yolu projesi hedefinin ilk 2 etabını oluşturan 15 km’lik yol çalışması devam ediyor. Şehri yeni bisiklet yolları ile buluşturma çalışmaları sürerken, mevcut bisiklet yollarında da tadilat ve yenileme uygulamaları devam ediyor.
Birinci ve ikinci etap bisiklet yolları şöyle:
1.Etap toplam: 7,8 km: Turgut Özal Bulvar: 3,2 km Şehitler Bulvarı: 1 km Aşıklar Bulvarı: 1,6 km Yeni Stadyum Çevresi: 2 km
2.Etap toplam: 7,2 km: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı: 3,4 km Kasım Gülek: 1 km Dilberler Sekisi: 1,8 Beyazevler: 1 km.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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