KPSS öncesi kimliklerini unutan adaylara polis desteği (2)

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

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GEÇ KALDILAR

Adana'da, saat 14.45'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri Sınavı'na girmek için Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne son dakikada yetişebilen 2 kişi, koşarak içeri girdi. Kapılar kapandıktan sonra gelen 10 kişi ise sınava geç kaldıkları gerekçesiyle içeri alınmadı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2020-09-06 16:08:22



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