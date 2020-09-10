Çalınan inekler sahiplerine jandarma operasyonuyla kavuştu Anne inek ve yavrusunun buluşması duygusal anlar oluşturdu

Adana’nın Kozan ilçesinde buzağı ve ineği çalınan iki köylünün imdadına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile çalınan inekleri sahiplerine teslim ederken inekleri çaldığı iddia edilen 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde 4 gün önce yavru buzağısı çalınan Niyazi E. ve 1 ay önce ineği çalınan Murat B. durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla buzağı ve inek bulundu.

Daha önceden suç kaydı olduğu öğrenilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.G. ve A.G. adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

4 gündür annesinden ayrı kalan buzağısına kavuşan Niyazi E., "Eşim biber topluyordu. Beni hayvan çalınmış diye aradı. Jandarma anında geldi. Gece oldu sabah yine takip ettiler. Bu buzağı benim için çok şey ifade ediyor. Ben 4 gündür hayvanımın sesine uyumadım. İnsan olan bunu bilir. İneğim 4 gündür annesi evladını kaybetti. İnek 4 gün boyunca ağladı. Buzağıma kavuşunca ineğimin gözünden yaş geldi. Bu hayvan hırsızlığının cezası çok olsun. Ben buna çok emek verdim. Haftada bir yıkıyorum. 5 çocuğuma nasıl bakıyorsam aynı hizmeti yapıyorum. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız duyarlı olsun jandarmaya haber versin.

1 ay önce ineği çalınan Murat B ise "Ben malımı it köpek için beslemiyorum" diyerek hırsızların hak ettikleri cezayı alması için yetkililere seslendi.

Niyazi E. çalınan buzağı ve annesinin buluşma anını telefonu ile kayda alırken anne inek ve yavrusunun buluşması duygusal anlar oluşturdu.

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