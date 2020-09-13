Adana'da vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyor



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)YURT genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen kamuya açık alanlarda Adanalıların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması kameralara yansıdı. Maske takmadan gezen bir vatandaş ise nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü. Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezenlerden bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna `Dua et kafama takmamışım´ cevabını verdi. Haftalık alışverişin yapıldığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği görüldü. Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar ise kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-13 09:32:16



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