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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ressam Güher: "Ormanlar nefesimizdir"

İHA

Ressam Güher: "Ormanlar nefesimizdir"

Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher, Uluslararası Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında düzenlenen karma resim sergisine "Ormanlar Nefesimizdir" isimli eseriyle katıldı.
Fatma Akyüz Güher, katıldığı tek eserinde, doğanın bir parçası olan ormanların, canlıların hayatındaki önemine dikkat çektiğini belirterek, ”Ormanları yakmak değil, nerede bir açık alan varsa orayı ağaçlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ağaçlarımız sayesinde aldığımız temiz hava hem bizim için hem de diğer canlılar için en önemli yaşam kaynağıdır. Ülke ekonomisine katkısının yanı sıra doğaya verdiği güzelliğiyle ve bazı doğal afetlerde önleyici nitelikte olmasından dolayı Türkiye’nin her tarafı ağaçlandırılmalıdır. İnsanların piknik ve mesire alanları olarak huzur bulduğu yeşil alanlarımız için doğamızı korumalı, ağaçlandırıp etrafımızı güzelleştirmeliyiz” dedi.
Son günlerde yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyleyen ressam Güher, ormanı yakanlara seslenerek, “Ormanlara kıymayın, ormanlar bizim nefesimizdir” dedi.
Karma sergiye Ayşegül Tümlek, Ayşegül İşbilir, Bircan Okçu, Dr. Ülkü Küçükkurt, Ekrem Taş, Emine İzdar, Fatma Akyüz Güher, Fevzi Çakmakçı, Göktuğ İzdar, Gülenay Yalçınkaya, Hürriyet Gökbayır, İlker Sarı, Nazhat Ali Hamza, Refik Pelvan, Serdar Güngör, Sevim Kumova, Seyhan Karaduman ve Zeynep Gürman eserleri ile katıldı.

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