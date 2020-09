Gondolda film keyfi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile Adanalılarla birlikte "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirilen Gondolda Film Keyfi etkinliğinin ilk gününde "7. Koğuştaki Mucize" filmi gösterildi.

Seyhan Nehri üzerindeki Gondol Marina’da gerçekleştirilen film gösterimi, salgın nedeniyle sosyal mesafe koşullarına uygun olarak dizayn edilen 8 gondoldan ve kıyıda aynı titizlikle hazırlanan oturma gruplarından izlendi.

Goldolda Film Gösteriminin ilk gününe eşi Nuray Karalar’la katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalılarla birlikte "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi.

Etkinliğe katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Karalar, salgın dolayısıyla festivalin bu yıl yapılıp yapılmaması konusunun çok tartışıldığını hatırlatarak, “Bu yıl sanal ortamda Altın Koza’yı yapmaya karar verdik. Sosyal mesafeye uyan gondollarla birlikte Adana’da, Türkiye’de örneği olmayan bir iş yaptık. Koronada herkes bunaldı artık, stresten insanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Biz de değişik bir şey yapalım dedik. Gondolda Film Keyfi on gün sürecek. Çok yoğun bir talep, ilgi var. Belki uzatırız on günü, on beş güne çıkarabiliriz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Şehircilik Atölyesi, Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Altın Koza A.Ş. iş birliğinde düzenlenen “Gondol’da Film Gösterimleri”, festival ile eş zamanlı olarak 14 Eylül’de başladı. Etkinlik 7 gün boyunca devam edecek.

Gondol’da Film Gösterimleri kapsamında 14 Eylül Pazartesi akşamı 7. Koğuştaki Mucize, 15 Eylül Salı akşamı Selvi Boylum Al Yazmalım, 16 Eylül Çarşamba akşamı Aile Arasında, 17 Eylül Perşembe akşamı Arkadaş, 18 Eylül Cuma akşamı Yozgat Blues, 19 Eylül Cumartesi akşamı Ölümlü Dünya, 20 Eylül Cuma akşamı ise Züğürt Ağa filmlerinin gösterimleri gerçekleşecek.

Başlama saati 20.00 olan “Gondol’da Film Gösterimleri”ne ücretsiz olarak katılmak için ‘sehircilikatolyesi.org’ adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

