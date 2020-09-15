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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'daki yangın kontrol altına alındı

İHA

Kozan'daki yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Elmalı Yaylası'nda çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Bugün öğle saatlerinde Elmalı Yaylası'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 helikopter ile çok sayıda orman yangın söndürme işçisi havadan ve karadan müdahale etti.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu çıkan orman yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede çıkan yangından dolayı soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, havaların sıcak olması sebebiyle orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğinin altını çizdiler. Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının çıkmasında insan faktörünün büyük olduğuna dikkat çeken yetkililer, ormanlık alanda herhangi bir ateş veya duman görüldüğünde 177 Orman Yangın İhbar Hattına bilgi vermeleri gerektiğini belirttiler.

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