Erkek arkadaşının balkondan sarkıttığı genç kızı özel harekatçılar kurtardı; operasyon kamerada (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana´da, kız arkadaşı S.T.´yi darbettikten sonra 9´uncu kattaki evinin balkonundan sarkıttığı iddia edilen ve özel harekat polisinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Z.Z.Y., Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-09-16 14:39:06
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